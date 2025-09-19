Ap, Afp y Reuters

Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró ayer que su administración trabaja para recuperar el control de la base aérea de Bagram, en manos de los talibanes en Afganistán, con el argumento de que la instalación se encuentra muy cerca de los sitios de fabricación de armas nucleares en China.

“Una de las razones por las que queremos esa base es, como saben, que está a una hora de donde China fabrica armas nucleares”, señaló.

Aunque Trump describió su advertencia para que el ejército restablezca una posición en Afganistán como “noticia de última hora”, el republicano ya había planteado la idea anteriormente. La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre si la presidencia o el Pentágono han realizado algún plan para retomar la base aérea, que fue clave en la guerra más larga de Estados Unidos.

Al preguntarle nuevamente sobre la propuesta, horas después a bordo del Air Force One, cuando Trump regresaba de Reino Unido, el magnate criticó a su antecesor, el demócrata Joe Biden, por “incompetencia grave”, y señaló que la base “nunca debió ser devuelta.

“Es una de las bases más poderosas del mundo en términos de fuerza y longitud de pista. Puedes aterrizar cualquier cosa allí. Puedes aterrizar un planeta”, declaró, y criticó la caótica salida de las fuerzas estadunidenses de la nación asiática, en julio de 2021.