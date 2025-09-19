▲ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante la conferencia de prensa desde la residencia del premier. Foto Ap

Ap, Afp y The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 23

Londres. El presidente Donald Trump pidió ayer al primer ministro británico, Keir Starmer, que luche con más firmeza contra la migración irregular, incluso “si hay que recurrir al ejército”, y afirmó que el reconocimiento del Estado palestino es “una de las pocas diferencias” que mantiene con el premier.

“Hay gente que llega y, como he dicho al primer ministro, yo los detendría, sin importar si hay que recurrir al ejército. No importa qué medios se utilicen”, afirmó el mandatario estadunidense.

La migración irregular “destruye los países desde dentro”, agregó el republicano desde la residencia de Starmer en Chequers, donde ofrecieron una rueda de prensa conjunta.

En declaraciones en línea, el jefe del gobierno británico señaló que quiere “intensificar” las expulsiones de migrantes sin papeles.

Entre los otros temas abordados en conversaciones privadas entre Trump y Starmer estuvieron las guerras en Ucrania y Gaza y los aranceles de Estados Unidos al acero británico.

Incluso los puntos de disenso de alto perfil, como el inminente movimiento de Reino Unido para reconocer al Estado palestino, se mantuvieron cordiales. “Tengo un desacuerdo con el primer ministro en ese sentido”, aseveró el magnate.

El premier británico detalló que los planes para reconocer al Estado palestino formarían parte de un “plan de paz” que incluye garantizar que Hamas no tenga ningún papel en su gobernanza, pero no dio detalles sobre cuándo exactamente se llevaría a cabo el reconocimiento.