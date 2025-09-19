Mundo
Ataques a Hezbollah
 
Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 22

El ejército israelí atacó ayer “sitios militares de Hezbollah”, poco después de emitir nuevas órdenes de evacuación forzosa a los residentes de las ciudades de Tair Zebna en Al Shahabiya y Burj Qallawiyah en el sur de Líbano, informó Al Jazeera en su página web.

Avichay Adraee, vocero militar israelí, declaró que los residentes que permanecen en sus casas “están en riesgo”, mientras los aviones de guerra israelíes continúan con su ofensiva. Tel Aviv ha atacado repetidamente el sur de Líbano a pesar de haber acordado un alto el fuego en noviembre de 2024.

