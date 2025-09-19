Estados
Desfogue en presa La Yesca por riesgo de desborde
Foto
Foto La Jornada
 
Periódico La Jornada
Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 28

La central hidroeléctrica La Yesca, en el municipio del mismo nombre, en Nayarit, comenzó ayer un desfogue controlado bajo supervisión permanente de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Federal de Electricidad. La maniobra contempla la extracción de mil metros cúbicospor segundo, distribuidos por vertederos y generadores. Ante la posibilidad de que ríos y arroyos de la región aumenten su caudal, las autoridades gubernamentales llamaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos de la Dirección de Protección Civil.

