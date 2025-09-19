De La Redacción y Martín Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 28

Ante los acontecimientos en el Cetis 78, con sede en Altamira, Tamaulipas, donde alumnos agredieron el miércoles al director del plantel, Julio César Barrón Morales, acusado de presunto acoso sexual contra varias alumnas, la Secretaria de Educación Pública (SEP) informó que se dará seguimiento al caso conforme a los protocolos institucionales y se realizará una investigación sobre la actuación del personal directivo.

En una tarjeta informativa, la SEP precisó que se estableció una ruta de atención inmediata pa-ra garantizar la continuidad de los procesos educativos y promo-ción de ambientes escolares adecuados.

Además, dará acompañamiento a las denuncias de la comunidad escolar, sobre todo las relacionadas con violencia hacia estudiantes.

La dependencia federal reiteró el compromiso institucional y su apego al respeto, igualdad y construcción de escuelas libres de violencia y garantizar el bienestar integral de la comunidad escolar.