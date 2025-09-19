Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 28
El banderazo de salida a la construcción del tren Querétaro-Irapuato, tramo de 30 kilómetros que conectará vía ferroviaria a Querétaro y Guanajuato, se dio este jueves.
Vía remota, mediante un enlace desde Palacio Nacional con Apaseo el Grande, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que esto forma parte del renacimiento de los trenes de pasajeros que desaparecieron en el periodo neoliberal por la privatización de Ernesto Zedillo.
Durante su conferencia, la mandataria recordó que con el presidente Andrés Manuel López Obrador se construyeron más de mil 500 kilómetros de trenes de pasajeros, el Tren Maya, el Interoceánico, que es de carga y de pasajeros.
“Nosotros tenemos el objetivo de construir el México-Nuevo Laredo y México-Nogales; vamos avanzando ya México-Querétaro… ¡Ah, bueno! México-Nuevo Laredo, México-Nogales, México-Pachuca. El México-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se inaugura este diciembre; Pachuca y Querétaro en 2027, y los siguientes tramos se van a ir desarrollando”.
En este contexto, deploró la privatización de Zedillo de los Ferrocarriles Nacionales para entregar los trenes de carga a dos empresas, a fin de irse a trabajar al dejar la Presidencia a una de ellas.
Los trenes de pasajeros virtualmente desaparecieron porque solamente quedó el tramo Chihuahua-Sinaloa. “Durante decenas de años, México construyó vías para trenes de pasajeros y en unos cuantos años el neoliberalismo acabó con ellos.”
Desde Apaseo el Grande, durante el enlace, los gobernadores de Guanajuato, Libia Denise García, y de Querétaro, Mauricio Kuri, ambos de extracción panista, celebraron la coordinación con el gobierno federal y agradecieron esta obra que va a ampliar la conectividad en la región y ampliar la movilidad en ambos estados.
El director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, subrayó que este primer tramo será de 30 kilómetros y tendrá varias estaciones: Querétaro, Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar e Irapuato.
Se estima que habrá dos millones de personas beneficiadas con este nuevo medio de transporte regional.