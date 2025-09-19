Alonso Urrutia y Alma E Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 28

El banderazo de salida a la construcción del tren Querétaro-Irapuato, tramo de 30 kilómetros que conectará vía ferroviaria a Querétaro y Guanajuato, se dio este jueves.

Vía remota, mediante un enlace desde Palacio Nacional con Apaseo el Grande, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que esto forma parte del renacimiento de los trenes de pasajeros que desaparecieron en el periodo neoliberal por la privatización de Ernesto Zedillo.

Durante su conferencia, la mandataria recordó que con el presidente Andrés Manuel López Obrador se construyeron más de mil 500 kilómetros de trenes de pasajeros, el Tren Maya, el Interoceánico, que es de carga y de pasajeros.

“Nosotros tenemos el objetivo de construir el México-Nuevo Laredo y México-Nogales; vamos avanzando ya México-Querétaro… ¡Ah, bueno! México-Nuevo Laredo, México-Nogales, México-Pachuca. El México-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se inaugura este diciembre; Pachuca y Querétaro en 2027, y los siguientes tramos se van a ir desarrollando”.

En este contexto, deploró la privatización de Zedillo de los Ferrocarriles Nacionales para entregar los trenes de carga a dos empresas, a fin de irse a trabajar al dejar la Presidencia a una de ellas.