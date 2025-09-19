Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 28

Guadalajara, Jal., Docentes de tres diferentes campus de la Universidad de Guadalajara (UdeG), que ayer sumaban casi cien, firmaron un manifiesto en el que se solidarizan y reconocen al movimiento estudiantil al que “expresamos nuestro respeto” y reprueban “la represión e intimidación con la que las autoridades universitarias han respondido” a las protestas y organización de asambleas para pedir mayor vida democrática en la institución.

El documento surgió de una reu-nión realizada en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) el miércoles, donde estuvieron profesores de ese campus, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.

En el escrito, el cual circula en redes sociales, los catedráticos se adhieren al pliego petitorio de la convención interuniversitaria que pide órganos que representen a los alumnos y a la totalidad de la comunidad, que asciende a alrededor de 360 mil personas.

“Expresamos nuestro respeto y reconocimiento a las asambleas llevadas a cabo en los distintos centros universitarios y, de manera especial, en el CUCSH. Queremos que los estudiantes sepan que cuentan con nuestra solidaridad”, refiere el manifiesto.

También condenan cualquier forma de violencia física, rechazan represalias contra los estudiantes y “las acciones de grupos de choque (porriles) y de coacción promovidas por algunas autoridades y grupos estudiantiles oficiales”.

“Es inaceptable que miembros del personal académico golpeen a los alumnos; exigimos la destitución inmediata de los agresores y de quienes lo ordenaron.”

Reprueban “la campaña de criminalización” que busca deslegitimar la protesta y sus demandas, con una política de represión que “cobra particular relevancia en un contexto en que los jóvenes han sido objeto del crimen organizado mediante su desaparición, tortura, tráfico y reclutamiento forzado”.