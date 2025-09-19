Juan Carlos G. Partida

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025

Guadalajara, Jal., Productores de maíz de los estados de Sinaloa, Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Jalisco advirtieron a Alfredo Porras Domínguez, delegado en esta última entidad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que no aceptarán un pago menor a 7 mil 200 pesos por tonelada en la presente temporada, y de no obtenerlo, advirtieron que tomarán palacio nacional.

Los hombres de campo se manifestaron en el contexto de la inau-guración del cuarto Congreso Internacional Agroalimentario en Expo Guadalajara, donde estaba prevista la asistencia del titular de la dependencia federal, Julio Berdegué, quien no llegó.

Amagan con tomar Palacio Nacional

Los maiceros pidieron a Porras Domínguez llevar el mensaje al secretario y a la presidenta Claudia Sheinbaum, de que si no es atendida su demanda de darles un precio de garantía “parejo”; es decir, el mismo para pequeños, medianos y grandes agricultores del país, bloquearán carreteras y delegaciones de la Sader, incluso “tomarán Palacio Nacional” la próxima semana.

Argumentaron que los actuales programas federales no han resuelto sus problemas de rentabilidad y comercialización, por lo que solicitaron una reunión directa con la Presidenta para abordar la problemática general del sector.

Asimismo, el precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada que demandan deberá ser generalizado en todo el país y no sólo limitado a ciertas regiones o a pequeños campesinos que no excedan las cinco hectáreas o las 35 toneladas por cosecha, como hasta ahora.

Señalaron que los apoyos al campo, incluido el de fertilizantes, son insuficientes y de poca utilidad, se abandonó a su suerte a la agricultura comercial, en este caso aquellos con más de cinco hectáreas que no han recibido estímulos sustanciales para hacer rentable la producción de maíz, trigo, frijol y sorgo, en un contexto internacional donde prevalece el dumping como en Estados Unidos, de donde además, afirmaron, se importa maíz transgénico.