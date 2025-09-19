Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 26

Veracruz, Ver., Ante el ambiente de incertidumbre y conflicto que generó el proceso electoral en Poza Rica, municipio del norte de Veracruz, y la posterior disputa en tribunales, los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Acción Nacional (PAN) hicieron un llamado para que se repitan los comicios para designar edil.

Lo anterior, luego de que el Tribunal Electoral del Estado sesionó el 16 de septiembre para revocar el triunfo al abanderado emecista y otorgarlo a la candidata morenista, después del recuento de votos, en el cual fueron anulados varios sufragios.

Tras el nuevo cómputo, el organismo modificó las constancias de mayoría y declaró ganadora a Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PVEM), echando abajo el triunfo inicial del emecista Emilio Olvera Andrade.

Ante la modificación de los resultados, Olvera Andrade acusó que existió un “fraude” por parte del partido guinda y que los votos anulados a su favor fueron “manipulados”, por lo que se debe realizar una nueva elección para dar certeza a la ciudadanía.