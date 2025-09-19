▲ El ex gobernador priísta de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, durante una conferencia a comienzos de su mandato en 2011. Foto La Jornada

Myriam Navarro González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 26

Tepic, Nay., El ex gobernador priísta de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), detenido en 2021 por acusaciones de varios delitos, y reclui-do desde entonces en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, fue sentenciado ayer por un juez estatal a siete años de prisión por uno de ellos: falsificación de documentos.

Hace dos días, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que el ex mandatario continuará sujeto a proceso penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita por 156 millones de pesos, luego de que se repuso la audiencia de vinculación a proceso.

A partir de que fue aprehendido en junio de 2021, en el municipio de Linares, Nuevo León, la defensa de Sandoval Castañeda ha interpuesto amparos y recursos legales para lograr su libertad, a través de un bufet de abogados particulares, pero no lo ha conseguido.

Sandoval Castañeda fue diputado local, alcalde de Tepic, capital del estado, y gobernador de Nayarit; ganó todas las elecciones postulado por el PRI, partido del cual se separó no sin antes pronunciarse contra el entonces dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa.

Dijo que el líder priísta se portó muy cobarde, “me juzgó sin preguntarme, y la verdad, ojalá me lo encuentre un día (...) tengo mucho que hablar con él y espero, sin partidos políticos, verlo de hombre a hombre”. Ochoa respondió a lo anterior con un comunicado, en el que responsabilizó a Sandoval Castañeda de cualquier cosa que pudiera pasarle a él o a su familia.

Aunque el ex gobernador nunca se afilió a Morena, en entrevista afirmó haber modificado su estructura electoral para apoyar al entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador.