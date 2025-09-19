The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 9

Madonna regresa a casa, al lugar donde todo comenzó. Casi dos décadas después de dejar Warner Records para unirse a Live Nation en 2007, La reina del pop, de 67 años, se reincorpora al sello discográfico responsable de distribuir muchos de sus álbumes clásicos: American Life (2003), Confessions on a Dancefloor (2005) y Hard Candy (2008).

Junto a una serie de fotografías de ella sentada en una cama con brillantes tacones dorados, medias de rejilla y un vestido plateado transparente, Madonna reveló que su álbum, COADF- P. 2, saldrá en 2026.

“Pasé de ser una artista con dificultades en la ciudad de Nueva York a firmar un contrato discográfico para lanzar sólo tres sencillos, parecía en ese momento que mi mundo nunca volvería a ser el mismo y, de hecho, eso no podría haber sido más cierto, agregó en una declaración, según Variety.

Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero aliado. Me alegra reunirme con ellos y miro hacia el futuro con ilusión, creando música, haciendo lo inesperado y, quizás, provocando algunas conversaciones necesarias.

COADF- P. 2 es un guiño a su álbum de estudio de 2005 con Warner Records, que produjo con DJ Stuart Price, quien también regresará para el nuevo proyecto. Este es su primer álbum en siete años, después de Madame X en 2019.