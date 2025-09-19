Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 7

Madrid. El Festival de San Sebastián arranca hoy su 73 edición, que se desarrollará hasta el próximo 27 de septiembre, y lo hace con el conflicto de Gaza como telón de fondo, especialmente tras reconocer la ONU que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina.

El comité de dirección del festival ya exigió en la presentación oficial de la actual edición un “alto el fuego inmediato”, así como la “liberación de todos los rehenes que están secuestrados por Hamas”. Un posicionamiento que los cineastas y directores aplaudirán, tras pedir a los Festivales de Venecia o deCannes que no fuesen indiferentes ante la situación en Oriente.

Entre las estrellas que pasarán por la ciudad guipuzcoana en la 73 edición del festival está la actriz Angelina Jolie, quien presentará este domingo junto con los intérpretes Louis Garrel y Garance Marillier, la película de Alice Winocour Couture en Sección Oficial.

Será la primera vez que la ganadora del Oscar visite San Sebastián para tomar parte en la presentación de este filme incluido en la Sección Oficial a concurso. Garrel, Jolie y Marillier se sumarán a Winocour y a las dos actrices cuya presencia ya había sido anunciada, Anyier Anei y Ella Rumpf.

Couture se desarrolla en la Semana de la Moda de París cuando los caminos de tres mujeres se entrecruzan en la capital francesa: Maxine (Angelina Jolie), una cineasta estadunidense, descubre que tiene cáncer de mama y se ve envuelta en una relación inesperada con un colaborador cercano (Louis Garrel).

Jolie, Louis Garrel y Garance Marillier son los últimos nombres en sumarse a la larga lista de presencias ya confirmadas, como Jennifer Lawrence o Colin Farrell.

Donostia más joven

Precisamente, Lawrence recogerá el 26 de septiembre el Premio Donostia que la distingue como la persona más joven en recibirlo desde su creación en 1986. La actriz, de 35 años, recibirá el galardón antes de la proyección de su reciente filme, Die my love, en la que también participa como productora.

Además de la estadunidense, la productora Esther García será reconocida también con un Donostia por su trayectoria en el sector, marcado por su trabajo en El Deseo, compañía de los hermanos Almodóvar.

Homenaje a Marisa Paredes

El cartel oficial de la 73 edición homenajea a Marisa Paredes, fallecida el pasado diciembre, vestida de fiesta en un cartel diseñado por el estudio donostiarra Wallijai a partir de una instantánea tomada por el fotógrafo Manuel Outumuro en Madrid en el año 2000 para el especial de Navidad de la revista Fotogramas.