La obra costará mil 767 mdd
Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 21
El español Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), del que Carlos Slim es accionista, ganó un contrato para la ampliación del Metro de Nueva York, por un monto de mil 767 millones de dólares.
La firma informó que ganó el contrato para el diseño y construcción de dos túneles que conectarán nuevas estaciones del Metro de Nueva York en el barrio de Harlem, indicó en un comunicado.
Señaló que el contrato por mil 767 millones de dólares es para ampliar el Metro en el tramo que comprende desde Upper Side hasta East Harlem, lo que beneficiará a más de 300 mil pasajeros al día, en una zona donde es crucial el transporte público, y cuyas obras incluyen el diseño y construcción de dos túneles que conectarán nuevas estaciones de metro en Harlem, extendiendo la línea desde el Upper East Side hasta East Harlem.
La obra también abarca la conversión de un túnel de 762 metros, construido en la década de 1970, y la excavación de una estación.
Grupo FCC es una constructora española, de la que Carlos Slim es uno de sus principales accionistas, con 11.9 por ciento de participación. Abarca ingeniería y la construcción de obra civil.
El proyecto que ganó la empresa de Carlos Slim será realizado por el consorcio Connect Plus Partners, del que forma parte junto a Halmar International.
El barrio de Harlem, ubicado en la zona conocida como el Alto Manhatan, alberga una de las comunidades hispanas más grandes de la ciudad de Nueva York, donde 52.1 por ciento de su población la integran personas en su mayoría de origen latino, incluidos mexicanos.
La obra, que forma parte de un plan de inversión más amplio de 6 mil 990 millones de dólares, generará miles de empleos directos e indirectos durante los próximos cuatro años.
Grupo FCC también ganó recientemente otro proyecto en Canadá para la construcción de un túnel de Metro en Toronto.
En México FCC y CICSA, la constructora del conglomerado mexicano de Carlos Slim, se adjudicaron un contrato para la construcción y diseño de 111 kilómetros del Tren de Pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, por un importe total de 31 mil 844 millones de pesos, informó el miércoles Grupo Carso en un comunicado.