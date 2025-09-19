De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 21

El español Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), del que Carlos Slim es accionista, ganó un contrato para la ampliación del Metro de Nueva York, por un monto de mil 767 millones de dólares.

La firma informó que ganó el contrato para el diseño y construcción de dos túneles que conectarán nuevas estaciones del Metro de Nueva York en el barrio de Harlem, indicó en un comunicado.

Señaló que el contrato por mil 767 millones de dólares es para ampliar el Metro en el tramo que comprende desde Upper Side hasta East Harlem, lo que beneficiará a más de 300 mil pasajeros al día, en una zona donde es crucial el transporte público, y cuyas obras incluyen el diseño y construcción de dos túneles que conectarán nuevas estaciones de metro en Harlem, extendiendo la línea desde el Upper East Side hasta East Harlem.

La obra también abarca la conversión de un túnel de 762 metros, construido en la década de 1970, y la excavación de una estación.

Grupo FCC es una constructora española, de la que Carlos Slim es uno de sus principales accionistas, con 11.9 por ciento de participación. Abarca ingeniería y la construcción de obra civil.