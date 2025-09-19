Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 20
El peso no pudo extender otra jornada su racha ganadora (de ocho sesiones) frente al dólar. Ayer, la moneda mexicana cerró en 18.3805 pesos por dólar spot, luna depreciación de 0.34 por ciento.
De acuerdo con el índice dólar, que mide su comportamiento frente a una canasta de seis divisas internacionales, avanza 0.5 por ciento, a 97 unidades. La divisa se mantiene fuerte a la espera de una llamada entre Donald Trump y Xi-Jinping hoy.
Por lo anterior, la moneda mexicana hizo una pausa en su rally de ocho ganancias consecutivas.
La Reserva Federal (Fed) cumplió con las expectativas del mercado con una baja de 0.25 puntos porcentuales a la tasa de referencia, la primera desde diciembre, y confirmó una hoja de ruta que incluye otros dos recortes en el año, en octubre y diciembre. A cambio, proyectó menos recortes de lo esperado para 2026.
Wall Street cerró con ganancias, alentado por el anuncio de la inversión de Nvidia en Intel por 5 mil millones de dólares. El Nasdaq subió 0.94 por ciento, a 22 mil 470.73 puntos, mientras el S&P 500 subió 0.48 por ciento, a 6 mil 631.95 enteros y el Dow Jones avanzó 0.27 por ciento, a 46 mil 142.24 unidades.
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se aleja de sus máximos y cayó este jueves 0.44 por ciento, hasta los 61 mil 323.95 enteros.
La rentabilidad exigida al bono a 10 años de Estados Unidos cotizó en 4.106 por ciento, arriba del 4.05 por ciento del miércoles.
Los precios del petróleo perdieron terreno por temores a una desaceleración del crecimiento en Estados Unidos. El precio del barril de Brent para entrega en noviembre perdió 0.75 por ciento, a 67.44 dólares. El WTI para entrega en octubre, también cedió 0.75 por ciento, hasta 63.57 dólares.