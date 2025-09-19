Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 20

El peso no pudo extender otra jornada su racha ganadora (de ocho sesiones) frente al dólar. Ayer, la moneda mexicana cerró en 18.3805 pesos por dólar spot, luna depreciación de 0.34 por ciento.

De acuerdo con el índice dólar, que mide su comportamiento frente a una canasta de seis divisas internacionales, avanza 0.5 por ciento, a 97 unidades. La divisa se mantiene fuerte a la espera de una llamada entre Donald Trump y Xi-Jinping hoy.

Por lo anterior, la moneda mexicana hizo una pausa en su rally de ocho ganancias consecutivas.

La Reserva Federal (Fed) cumplió con las expectativas del mercado con una baja de 0.25 puntos porcentuales a la tasa de referencia, la primera desde diciembre, y confirmó una hoja de ruta que incluye otros dos recortes en el año, en octubre y diciembre. A cambio, proyectó menos recortes de lo esperado para 2026.