Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 20

Durante el segundo trimestre del año, los bancos realizaron aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por 9 mil 503 millones 695 mil 285 pesos, indican datos oficiales publicados ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El monto de las aportaciones realizadas por los bancos al IPAB de abril a junio de este año es 10.6 por ciento superior respecto a los 8 mil 591 millones 848 mil 49 pesos reportados en el mismo lapso del año pasado.

Se trata de las cuotas que estos intermediarios deben pagar al instituto de forma obligatoria para financiar el seguro de depósito que protege los ahorros de los clientes hasta por 400 mil Udis o el equivalente a poco más de 3 millones 400 mil pesos, en caso de que una institución quiebre.

Actualmente, los bancos deducen estas aportaciones de impuestos, pero el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca eliminar casi en su totalidad esta práctica.

La iniciativa de Ley de Ingresos para 2026 propone que desde el siguiente año “no sean deducibles las tres cuartas partes de las cuotas pagadas al IPAB por las instituciones bancarias”, con lo que se espera recaudar 10 mil millones de pesos adicionales.

“Lo que estamos haciendo es una homologación respecto de otras jurisdicciones. En Estados Unidos en particular, por ejemplo, las cuotas al organismo equivalente a nuestro IPAB tampoco son deducibles. Entonces es una armonización respecto de estándares internacionales”, aclaró recientemente Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.