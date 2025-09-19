Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 18
Desde el terremoto del 19 de septiembre de 2017 hasta la fecha, el porcentaje de viviendas aseguradas en el país creció entre 4 y 6 por ciento aproximadamente, ya que se elevó de 20 a 25.8 por ciento, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
En una conferencia en línea, Norma Alicia Rosas, directora del organismo, informó que obedece a los desarrollos de vivienda. “Hubiéramos querido crecer a una tasa mayor, pero finalmente vemos ligeros crecimientos, uno cercano a 5 por ciento más o menos; está entre 4 y 6, dependiendo de los distintos estados”, comentó.
Rosas, quien se desempeñó como presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de 2015 a 2021, expuso que la penetración de los seguros hipotecarios ha avanzado, aunque lo deseable para la industria es que fuera más rápida: “Pero sí ha crecido esta conciencia de tener una vivienda asegurada”.
Según la presentación de la directiva, Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila y Aguascalientes son las entidades con mayor proporción de viviendas aseguradas, ya que cuentan con cobertura de 70.2, 55.3, 43.1 y 40.6 por ciento, respectivamente. Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Zacatecas presentan las proporciones más bajas, de 6.5, 8.0, 11.6 y 14.4 por ciento, respectivamente.
La directora de la AMIS señaló que México es uno de los 30 países más expuestos a siniestros, tanto por terremotos, como por huracanes.