Pide IP que la consulta sea incluyente
Pide IP que la consulta sea incluyente
 
Periódico La Jornada
Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 18

Las consultas públicas para la revisión del T-MEC deben tomar en cuenta la opinión de trabajadores, empresas (en particular las de menor tamaño) y la sociedad civil, señaló la iniciativa privada.

Luego de que el gobierno de México publicó el aviso para recibir comentarios dirigidos a mejorar el acuerdo trilateral, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió que “el ejercicio se realice con total transparencia y con la participación activa de todos los sectores productivos y organizaciones empresariales de México, Estados Unidos y Canadá”.

Por separado, la Confederación de Cámaras Nacionales de Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) indicó que en el proceso impulsará la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), pues deben ser reconocidas “como pilar de la economía regional”

