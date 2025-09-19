Alejandro Alegría

Viernes 19 de septiembre de 2025

Las consultas públicas para la revisión del T-MEC deben tomar en cuenta la opinión de trabajadores, empresas (en particular las de menor tamaño) y la sociedad civil, señaló la iniciativa privada.

Luego de que el gobierno de México publicó el aviso para recibir comentarios dirigidos a mejorar el acuerdo trilateral, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió que “el ejercicio se realice con total transparencia y con la participación activa de todos los sectores productivos y organizaciones empresariales de México, Estados Unidos y Canadá”.