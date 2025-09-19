Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 18

El Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado a mediados de 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha disparado 75 por ciento el valor del comercio entre los dos primeros países, con lo que ha alcanzado cifras sin precedente que siguen creciendo pese a la incertidumbre por los aranceles del presidente Donald Trump y la próxima revisión del acuerdo.

De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en junio de 2020, es decir, apenas entrado en vigor el acuerdo trilateral, el comercio acumulado entre mexicanos y estadunidenses registraba un valor de 289 mil 384 millones de dólares; en tanto, al cierre de junio pasado, es decir, cinco años después de su inicio, el nivel asciende a 506 mil 909 millones de dólares. En este lapso, México se ha convertido en el mayor socio comercial de Estados Unidos y los intercambios entre ambas naciones se encuentran en su punto más alto de la historia.

En la conferencia de prensa del pasado 2 de abril para anunciar su plan de aranceles recíprocos mundiales, en una fecha que fue bautizada por él como el Día de la Liberación, Trump se lanzó contra el acuerdo comercial que él mismo firmó con México y Canadá en su primer periodo como presidente de Estados Unidos: “El T-MEC fue un desastre. Vamos a necesitar el apoyo del Congreso para acabar con ese acuerdo, que es el peor de nuestra historia”. El mandatario también responsabiliza al tratado tripartito del cierre hasta de 90 mil plantas en Estados Unidos.