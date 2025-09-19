Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 18

Las aduanas son el epicentro de una purga. Desde octubre del año pasado –cuando inició la administración de Claudia Sheinbaum Pardo– hasta el 8 de septiembre reciente, se ha dado de baja a 26 mil 231 empresas y personas físicas del padrón de importadores y exportadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con una revisión realizada por La Jornada a los datos del organismo, la cantidad de compañías a las que se les ha quitado el permiso para importar y exportar en la actual administración –incluidos sectores específicos como el de hidrocarburos– es dos veces y media el total de las bajas registradas de 2021 a septiembre de 2025.

Las bases de datos del SAT exponen que desde 2021 hasta el 8 de septiembre de 2025, un total de 36 mil 729 contribuyentes han sido suspendidos de los padrones que permiten la importación y exportación de mercancías, pero esta depuración se ha intensificado en el año reciente.

Sólo en lo que va de 2025, las autoridades fiscales han suspendido a 22 mil 853 empresas y personas relacionadas con actividades de comercio exterior en el país, en un momento en que el gobierno federal ha destapado las investigaciones sobre una célula dedicada al contrabando de combustible que fue impulsada desde altos mandos de la Marina.

De acuerdo con la información del SAT, desde octubre de 2024 se ha suspendido al menos a 269 empresas que explícitamente están vinculadas al sector de los energéticos para operar su importación y exportación, otras 24 con el abastecimiento de diésel, 28 más con gas, 59 con petróleo y 15 que se se presentan abiertamente como compañías de lubricantes.

Justo en este último sector –el de aceites y lubricantes– es en el que se ha identificado el nodo del contrabando técnico de gasolinas que terminó por denominarse huachicol fiscal, debido a que en las aduanas se hacen pasar los combustibles por óleos, dado que estos últimos no pagan el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) para comercializarse en México.