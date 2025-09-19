Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 17

El sector financiero de México juega un “rol crítico en la defensa contra el financiamiento ilícito” a los cárteles de la droga, enfatizó el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, en una reunión con la Asociación de Bancos de México (ABM).

En el encuentro, realizado en la Ciudad de México, el funcionario enfatizó que compromiso del Tesoro es cortar los recursos de los cárteles de la droga y en ese sentido destacó los avisos y alertas públicas como herramientas claves para ayudar a los bancos a mejorar su cumplimiento normativo.