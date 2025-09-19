Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 17
El sector financiero de México juega un “rol crítico en la defensa contra el financiamiento ilícito” a los cárteles de la droga, enfatizó el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, en una reunión con la Asociación de Bancos de México (ABM).
En el encuentro, realizado en la Ciudad de México, el funcionario enfatizó que compromiso del Tesoro es cortar los recursos de los cárteles de la droga y en ese sentido destacó los avisos y alertas públicas como herramientas claves para ayudar a los bancos a mejorar su cumplimiento normativo.
De acuerdo con información del Tesoro, la discusión con los banqueros se centró en fortalecer la cooperación para garantizar un cumplimiento más riguroso y resultados más efectivos en la lucha contra el financiamiento de los cárteles.
En junio, la dependencia estadunidense señaló a tres instituciones financieras (CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa) de facilitar el lavado de dinero a cárteles de la droga.
En la reunión se “abordó el fortalecimiento de los esfuerzos conjuntos para combatir a los cárteles de la droga e interrumpir el flujo del letal fentanilo hacia Estados Unidos”.