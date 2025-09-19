Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 17
La diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, quien fue incluida por las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una lista de supuestos colaboradores de Los Mayos –facción del cártel de Sinaloa– en Baja California, negó que sus cuentas bancarias hayan sido congeladas o haber recibido alguna sanción por el gobierno mexicano.
“Yo no he recibido ninguna notificación de absolutamente nada, ni una llamada, ni un WhatsApp, ni un correo electrónico. Desconozco de qué se trata, yo me enteré por los medios”, afirmó ayer en una breve entrevista colectiva con los medios en la Cámara de Diputados.
La legisladora, quien de 2019 a 2024 fue alcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California, aseguró que el pasado domingo viajó a San Diego, California, para visitar a un familiar hospitalizado por un derrame cerebral, sin haber tenido “ninguna dificultad para cruzar. No me mandaron a ninguna revisión, ni inspección, ni nada”.
Brown se dijo “sorprendida” por las acusaciones y afirmó que seguirá su labor de legisladora.
–¿Se va a escudar en el fuero? –se le preguntó.
–No tengo de qué escudarme, porque no tengo ninguna notificación de nada –respondió.
Sorpresa en BC
Brown Figueredo, ex alcaldesa de Playas de Rosarito y actual diputada federal “ha sido compañera del movimiento”, indicó ayer la gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, al señalar que no cuenta con mayor información sobre las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la ex edil.
“No puedo dar detalles sobre la información que hemos recibido mediante medios de comunicación, serán las autoridades competentes las que se encarguen de hacer la investigación” pertinante, ya que se trata de tema de orden federal, recalcó en su conferencia semanal la mandataria estatal, quien se mostró sorprendida con la noticia.
Con información de Mireya Cuéllar/ La Jornada Baja Californiay Antonio Heras, corresponsal