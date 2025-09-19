Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 17

La diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, quien fue incluida por las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una lista de supuestos colaboradores de Los Mayos –facción del cártel de Sinaloa– en Baja California, negó que sus cuentas bancarias hayan sido congeladas o haber recibido alguna sanción por el gobierno mexicano.

“Yo no he recibido ninguna notificación de absolutamente nada, ni una llamada, ni un WhatsApp, ni un correo electrónico. Desconozco de qué se trata, yo me enteré por los medios”, afirmó ayer en una breve entrevista colectiva con los medios en la Cámara de Diputados.

La legisladora, quien de 2019 a 2024 fue alcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California, aseguró que el pasado domingo viajó a San Diego, California, para visitar a un familiar hospitalizado por un derrame cerebral, sin haber tenido “ninguna dificultad para cruzar. No me mandaron a ninguna revisión, ni inspección, ni nada”.

Brown se dijo “sorprendida” por las acusaciones y afirmó que seguirá su labor de legisladora.