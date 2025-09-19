Afp

Viernes 19 de septiembre de 2025

Nueva York., Los Bills de Búfalo lograron su tercera victoria consecutiva en la presente temporada de la NFL al vencer 31-21 a los Delfines de Miami este jueves en el Highmark Stadiumen Buffalo.

Josh Allen lanzó para 213 yardas y tres touchdowns para los Bills. Ganador del premio al Jugador Más Valioso en 2024, Allen completó 22 de sus 28 pases. Un castigo de Zach Sieler al entrar en contacto con el pateador en un cuarto intento permitió al mariscal rival extender la secuencia y eventualmente anotar el touchdown de la victoria con un lanzamiento de 15 yardas para Khalil Shakir.

Los locales completaron seis de sus 11 pases en tercer intento y superaron a Miami en yardas totales 360 a 276. Cuando estaba abajo en la pizarra por un touchdown, el mariscal de campo Tua Tagovailoa tomó el ovoide para los Delfines y, aunque se acercó a la zona roja, todo terminó con una nueva intercepción en un intento de pase para Jaylen Waddle.