Afp y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. a12

Kansas City., El pitcher mexicano Andrés Muñoz llegó a 36 salvamentos en las Grandes Ligas en la victoria por 2-0 de su equipo, los Marineros de Seattle, sobre los Reales de Kansas City, con lo que volvieron a empatar en el primer lugar con los Astros de Houston en la División Oeste de la Liga Americana.

El tricolor dejó a dos corredores en base en la novena al ponchar a Adam Frazier con tres lanzamientos para su salvamento número 36 y es tercero en la lista general de la Major League Baseball (MLB), superado solamente por Carlos Estévez (40), de Kansas City, y Robert Suárez (39), de San Diego.

El también mexicano Randy Arozarena tuvo una actuación discreta al sólo tener cuatro intentos al bate.

El dominicano Luis Castillo lanzó seis entradas y permitió sólo tres hits, mientras su compatriota Jorge Polanco impulsó una de las carreras con una línea al jardín central, con lo que sumó 73 en la presente temporada.

En tanto, los Guardianes de Cleveland se impusieron 3-1 sobre los Tigres de Detroit en su visita al Comerica Park, con lo que ajustaron una séptima victoria al hilo que los pone a juego y medio del último cupo de clasificación de la Liga Americana.

Los dominicanos Jhonkensy Noel y José Ramírez conectaron cuadrangulares en la cuarta y séptima entrada, respectivamente.