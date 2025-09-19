Viernes 19 de septiembre de 2025, p. a12
Kansas City., El pitcher mexicano Andrés Muñoz llegó a 36 salvamentos en las Grandes Ligas en la victoria por 2-0 de su equipo, los Marineros de Seattle, sobre los Reales de Kansas City, con lo que volvieron a empatar en el primer lugar con los Astros de Houston en la División Oeste de la Liga Americana.
El tricolor dejó a dos corredores en base en la novena al ponchar a Adam Frazier con tres lanzamientos para su salvamento número 36 y es tercero en la lista general de la Major League Baseball (MLB), superado solamente por Carlos Estévez (40), de Kansas City, y Robert Suárez (39), de San Diego.
El también mexicano Randy Arozarena tuvo una actuación discreta al sólo tener cuatro intentos al bate.
El dominicano Luis Castillo lanzó seis entradas y permitió sólo tres hits, mientras su compatriota Jorge Polanco impulsó una de las carreras con una línea al jardín central, con lo que sumó 73 en la presente temporada.
En tanto, los Guardianes de Cleveland se impusieron 3-1 sobre los Tigres de Detroit en su visita al Comerica Park, con lo que ajustaron una séptima victoria al hilo que los pone a juego y medio del último cupo de clasificación de la Liga Americana.
Los dominicanos Jhonkensy Noel y José Ramírez conectaron cuadrangulares en la cuarta y séptima entrada, respectivamente.
Desde la lomita, un grupo de cuatro lanzadores liderados por Tanne Bibee apenas le permitió cinco imparables a la ofensiva de los Tigres, una de las más potentes de las Grandes Ligas.
En un duelo entre equipos en puestos de clasificación, los Mets de Nueva York derrotaron 6-1 a los Padres de San Diego.
El dominicano Juan Soto llegó a cien carreras impulsadas en la temporada con un out de sacrificio en el tercer episodio.
Soto, de 26 años y en su primer año con los Mets, suma su tercera campaña consecutiva con por lo menos 100 carreras remolcadas, su récord es de 110 (2019).
El joven sensación, Jonah Tong, lanzó cinco entradas completas en las que permitió cuatro hits y una carrera para su segunda victoria en las Grandes Ligas.
A su vez, los Medias Rojas perdieron 5-3 ante los Atléticos de Oakland, para dejar que se les escapara la serie de tres duelos ante un equipo sin aspiraciones de postemporada.
Boston todavía está en posición para el tercer y último pasaje de comodín del joven circuito, pero cayeron dos y medio juegos detrás de los Yanquis en la carrera por la ventaja de local en la primera ronda.