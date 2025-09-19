Cristina Gómez Lima

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. a12

San Luis Río Colorado, Son., El cuerpo del boxeador sonorense Jesús Iván Mercado Cabrera, de 21 años, fue localizado sin vida y envuelto en una cobija en un paraje desértico cercano a la línea fronteriza entre México y Estados Unidos; un colectivo de rastreadoras lo localizó a la orilla de la carretera.

El hallazgo ocurrió cuando integrantes del colectivo Buscando en San Luis Río Colorado realizaban recorridos en la zona desértica y encontraron el cadáver abandonado a un costado de la carretera que enlaza al golfo de Santa Clara, en Sonora, con la ciudad de San Luis, Arizona. La identificación se logró gracias a los tatuajes que portaba el joven.

Mercado Cabrera, conocido en el mundo del boxeo como Rafaguita, era originario de Nogales, Sonora, y competía en la división gallo. De acuerdo con el portal especializado BoxRec, sumaba un historial profesional de siete triunfos, nueve derrotas y un nocaut. Su trayectoria lo llevó recientemente a pelear en Ciudad Juárez, Chihuahua, aunque su familia desconocía que se encontraba en San Luis Río Colorado al momento de su muerte.