Viernes 19 de septiembre de 2025, p. a12

Desde hace meses, cuando surgió la posibilidad de una pelea entre David Picasso y Naoya Inoue diversos aficionados y expertos del boxeo con-sideraron casi imposible una victoria del mexicano ante el japonés. Su afirmación está respaldada por el demoledor récord del denominado Monstruo japonés (31-0), así como por sus virtudes arriba del cuadrilátero, que lo colocan como uno de los mejores peleadores libra por libra.

Picasso, estudiante de neurociencias en la UNAM, por fin tendrá este anhelado combate el 27 de diciembre en Arabia Saudita por el campeonato indiscutido de peso supergallo, anunció ayer Turki Alalshikh, asesor de la corte real, responsable de organizar actos deportivos descomunales en su país.

“Inoue es muy fuerte, rápido y técnico, pero tampoco es invencible. Pantera Nery lo agarró descuidado y lo tiró. Décimas de segundo en un ring cambian las peleas, es un rival muy difícil, ya se demostró que también sangra y cae, sin du-da quiero pelear con él y estoy ansioso porque eso ocurra”, declaró Picasso hace un año en un enlace con el ex púgil Érik Terrible Morales.

El capitalino toma de motivación las críticas y en un video publicado en sus redes sociales entrelaza escenas de su rutina, así como de los momentos más devastadores de su rival. La edición no es casual, sobre esas imágenes se escucha un fragmento de la saga Rocky, convertido en eco de su propia fe.

“¿Lo has visto? ¿Has visto su fuerza? ¡No lo vencerás! Tal vez no gane; tal vez lo único que haga sea aguantar lo necesario. Pero para ganarme, tendrá que matarme, y para matarme deberá tener el corazón bien puesto. Y para hacer eso, debe estar dispuesto a morir también.”

Cuando la voz en off finaliza, junto a la icónica canción Eye of the Tiger, Picasso sentencia con una frase que resume su apuesta: “Tengo el corazón bien puesto”.

El mexicano tiene 33 peleas en su palmarés, 32 victorias (17 por nocaut) y un empate. Entre sus combates más destacados se encuentra el triunfo ante Azat Hovhannisyan en 2024 en la Arena Ciudad de México, antes de la pelea de exhibición entre Floyd Mayweather Jr y John Gotti III.

“Carajo, va a enfrentar al jefe final”, “Inoue lo va a destrozar”, “Eres un excelente boxeador Picasso, pero creo que debiste esperar unas 2 o 3 peleas para formarte un poco más y que fueras con la mayor seguridad posible. Inoue es un monstruo arriba del cuadrilátero, pero si la Pantera lo sentó, ¿porque tú no? Ánimo voy contigo como buen mexicano”, son algunas opiniones que aficionados publicaron en redes sociales ante el anuncio del combate.

Inoue, campeón indiscutido de peso supergallo, ha ganado por nocaut 27 de sus 31 peleas y ha sido monarca en cuatro divisiones diferentes: minimosca, supermosca, gallo y supergallo.

“David es un peleador muy entusiasta, con muchas ganas y deseos. Sin embargo, la realidad es que el mundo es cruel y hay una parte que se llama técnica y experiencia. No ha disputado un titulo mundial con ningún boxeador de alto nivel, entonces puede que le salga y que logre desafiar la dificultad pero es muy complicado. Es el mayor reto que puede tener, espero le vaya bien y tenga los recursos necesarios”, explicó a La Jornada, el Terrible.

El japonés afrontará este combate en Arabia Saudita, tras vencer el domingo al kazajo Murodjon Akhmadaliev por decisión unánime, para refrendar sus cetros de las 122 libras del Consejo Mun-dial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, la Asocia-ción Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Picasso, por su parte, se impuso a Kyonosuke Kameda en Las Vegas.