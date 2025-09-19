Ap

Viernes 19 de septiembre de 2025

Björn Borg comienza sus memorias con una historia sobre cómo fue llevado de urgencia a un hospital holandés en la década de 1990 después de una sobredosis de “alcohol, drogas y pastillas”.

Eran “mis formas preferidas de automedicación”, escribe el gran ex tenista sueco.

Y en el cierre del libro titulado Heartbeats (Latidos), Borg revela que le diagnosticaron cáncer de próstata.

“Es bueno tener un buen comienzo y un buen final”, dijo Borg, de 69 años, en una reciente entrevista en video con The Associated Press desde su casa en Estocolmo.

En medio, el libro de 292 páginas, que será publicado en Estados Unidos por Diversion Books el 23 de septiembre, contiene revelaciones sobre su vida amorosa, varias aventuras y arrepentimientos, y los detallados recuerdos del ganador de 11 títulos de Grand Slam sobre partidos particulares.

Borg abandonó el tenis a los 25 años, cuando dice que dejó de importarle si perdía. Famoso por su carácter reservado, casi gélido, el sueco guardó mucho para sí mismo durante sus días en el circuito, así como desde que se retiró sorprendentemente como veinteañero.

Lleva a los lectores de regreso al momento posterior a perder las finales de Wimbledon y del Abierto de Estados Unidos de 1981 ante John McEnroe. Borg se dio cuenta de que había terminado.

“Todo lo que podía pensar era en lo miserable que se había vuelto mi vida”, escribe.

Tenía 25 años y, aunque regresaría brevemente al tenis, nunca volvió a competir en otro certamen de Grand Slam.

Después de la final de 1981 en el Abierto estadunidense, torneo que nunca ganó, Borg tomó algunas cervezas y se sentó en la piscina de una casa en Long Island, donde sus amigos planearon una fiesta para celebrar una victoria.

“No estaba molesto ni triste cuando perdí la final. Y eso no es propio de mí como persona. Odio perder”, declaró a Ap. “Mi cabeza daba vueltas y sabía que me iba a alejar del tenis”.

Björn no siempre fue tranquilo en una cancha de tenis. El sueco escribe sobre su infancia y sus relaciones con sus padres (y, más tarde, con sus hijos).