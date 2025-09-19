Afp, Ap y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. a11

Tokio. Leyanis Pérez destronó a Yulimar Rojas como campeona del orbe de salto triple en el Mundial de Atletismo que se disputa en Tokio. La venezolana, quien hace dos días reapareció en las competencias de élite después de una severa lesión en el tendón de Aquiles, no pudo superar a la cubana, quien voló con un salto de 14.94 metros en el Estadio Nacional de Japón para adjudicarse el oro en un podio latino conformado por Thea Lafond, de Dominica (plata), y Rojas (bronce).

“En París 2024 me adelanté un poquito. Las cosas son cuando Dios quiere y no cuando uno desea, no me tocaba. Pero ahora con una medalla de campeona del mundo sí que me veo con aspiraciones al oro olímpico en 2028. Siento una emoción grande por lo que he hecho, estoy muy satisfecha por tener un final de temporada por todo lo alto”, apuntó Pérez.

Para la venezolana, quien posee el récord mundial (15.74) y buscaba su quinto título consecutivo en la justa, la medalla de bronce representó sólo una victoria personal al registrar un salto de 14.76 metros, pero con tintes agridulces en el recinto donde en 2021 se proclamó monarca olímpica.

“He regresado. Hace meses no podía ni caminar, no sabía si iba a volver a un escenario como éste y tener una medalla en el cuello; es un bronce, pero también una victoria personal. Me llevo la lucha, lo trabajé y lo deseé tanto que sólo quiero dar gracias a Dios, a la vida, y a mi Venezuela querida. Nunca me rindo, soy una mujer de retos y estas lágrimas son el compromiso conmigo misma y con el atletismo. Debo estar orgullosa y feliz, aunque ahora sea un poco agridulce”, declaró Rojas.

Por años, la isla caribeña ha sido un semillero de talentos en esta prueba y una potencia tradicional en el atletismo latinoamericano, al grado que Rojas se ha convertido en la mejor de la historia gracias a las enseñanzas del mito cubano Iván Pedroso.

Una figura clave en esa fortaleza es Julio Bécquer Pino, quien actualmente tiene 84 años y es considerado padre de la escuela cubana de saltos.

Bécquer llegó a Moscú en 1964 para cursar durante cinco años estudios de educación física, con especialización en atletismo, y más en concreto en saltos horizontales (saltos largo y triple).

“Como éramos los primeros cubanos allí, en aquellos tiempos en Moscú teníamos privilegios muy grandes, nos daban un trato inmenso. Estábamos allí y fue apoteósico, movió los cimientos del triple salto en el mundo entero. Eso me incitó a profundizar en el trabajo”, recordó a Afp desde Fuengirola, sur de España.