Viernes 19 de septiembre de 2025, p. a10
El mexicano Rodrigo Huescas tuvo un buen debut en la Liga de Campeones de Europa al contribuir con una asistencia y casi anotar en el duelo en el que su equipo, el Copenhague, empató 2-2 ante el Bayer Leverkusen, de Alemania.
El canterano de Cruz Azul fue parte del once titular del conjunto danés y coronó su actuación con un servicio que ayudó a su equipo a poner el 2-1 momentáneo.
Al minuto 86, cuando el marcador estaba 1-1, Huescas envió un pase espectacular al brasileño Robert Vinicius, quien sentenció con un cabezazo para romper el empate. No obstante, un autogol del griego Pantelis Hatzidiakos, al 90+1, permitió al cuadro alemán rescatar la igualada (2-2).
El mexicano tuvo la oportunidad de anotar con un disparo cruzado, pero el portero neerlandés Mark Flekken alcanzó a desviar su remate.
En otro duelo de la Champions disputado ayer, el Barcelona tuvo un estreno triunfal al ganar 2-1 al Newcastle con un doblete del delantero inglés Marcus Rashford (58 y 67), quien marcó sus dos primeros goles con los azulgranas. El segundo fue impresionante, un potente disparo desde 25 metros que entró tras golpear el travesaño.
Haaland impone récord goleador
A su vez, el Manchester City cosechó una trabajada victoria 2-0 ante un Nápoles que se quedó pronto con 10 elementos y que claudicó ante el poderío del delantero noruego Erling Haaland, quien anotó el primero de los dos tantos y se convirtió en el jugador que alcanzó más rápido el medio centenar de goles en Champions, en 49 partidos. Fue además su anotación número 12 esta temporada en siete duelos entre su club y su selección.
El récord anterior era del neerlandés Ruud van Nistelrooy, ex atacante del Manchester United y Real Madrid, que necesitó 62 partidos para marcar 50 goles.
La remontada del día fue protagonizada por el Eintracht Frankfurt, que se recuperó tras conceder un gol en el minuto ocho y acabó aplastando 5-1 al Galatasaray turco.
Kairat, el club debutante de Kazajistán y que hizo el viaje más largo jamás realizado para un partido de la Champions –a través de tres zonas horarias y más de 7 mil kilómetros–, perdió 4-1 ante el Sporting Lisboa.
Finalmente, el Brujas fue ampliamente superior al arrollar 4-1 al Mónaco.