El mexicano Rodrigo Huescas tuvo un buen debut en la Liga de Campeones de Europa al contribuir con una asistencia y casi anotar en el duelo en el que su equipo, el Copenhague, empató 2-2 ante el Bayer Leverkusen, de Alemania.

El canterano de Cruz Azul fue parte del once titular del conjunto danés y coronó su actuación con un servicio que ayudó a su equipo a poner el 2-1 momentáneo.

Al minuto 86, cuando el marcador estaba 1-1, Huescas envió un pase espectacular al brasileño Robert Vinicius, quien sentenció con un cabezazo para romper el empate. No obstante, un autogol del griego Pantelis Hatzidiakos, al 90+1, permitió al cuadro alemán rescatar la igualada (2-2).

El mexicano tuvo la oportunidad de anotar con un disparo cruzado, pero el portero neerlandés Mark Flekken alcanzó a desviar su remate.

En otro duelo de la Champions disputado ayer, el Barcelona tuvo un estreno triunfal al ganar 2-1 al Newcastle con un doblete del delantero inglés Marcus Rashford (58 y 67), quien marcó sus dos primeros goles con los azulgranas. El segundo fue impresionante, un potente disparo desde 25 metros que entró tras golpear el travesaño.