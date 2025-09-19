De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. a10

La FIFA confirmó que este viernes a las 9 horas, tiempo de la Ciudad de México, se cerrará el primer periodo de registro –exclusivo para tarjetahabientes Visa– para el sorteo aleatorio en el que serán seleccionados los aficionados que podrán comprar boletos para el Mundial 2026 que realizarán México, Estados Unidos y Canadá.

“El plazo para inscribirse en el sorteo preferente de Visa finalizará a las 11 horas ET (9 horas tiempo del centro de México) de este viernes 19 de septiembre”, apuntó el organismo en un comunicado.

El ente rector del futbol mundial detalló que en un proceso de selección aleatoria, FIFA Ticketing comenzará a notificarle a los seleccionados sus resultados a partir del próximo 29 de septiembre. “Recibirán una notificación por correo electrónico para informarles que han sido seleccionado(a) o no en el sorteo preferente de Visa. En caso de ser elegido (a), se les informará una fecha y un horario específico durante los cuales podrán comprar sus boletos (sujeto a disponibilidad). Los horarios comenzarán el 1º de octubre”.