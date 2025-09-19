▲ El campo del Guadalajara sorprendió el miércoles durante el partido entre Chivas y Tigres, cuando una tormenta inundó la cancha y en menos de 30 minutos logró drenar más de 150 mil metros cúbicos. Foto Estadio AKRON

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. a10

El estadio Akron de Guadalajara pasó su primera prueba antes del Mundial 2026, el cual será una de las tres sedes de México. El recinto sorprendió al drenar en menos de 30 minutos más de 150 mil metros cúbicos para que se disputará el juego entre Chivas y Tigres, un logro debido a la tecnología llamada drain talent, en la que se invirtieron más de 40 millones de dólares para cumplir con los requisitos de la FIFA como cancha mundialista.

“En México estamos 20 años atrás. Con el Mundial al menos tres estadios ( Banorte antes llamado Azteca, Akron y Monterrey) tendrán esta tecnología, pero para otros equipos de la liga aún lo veo lejos porque es muy costoso, son grandes inversiones que sólo una Copa del Mundo puede justificar”, dijo Raúl Barrios, ex director de operaciones del recinto de Santa Úrsula en la Ciudad de México.

Las imágenes fueron sorprendentes para la afición mexicana. Una tormenta inundó la tarde del miércoles la cancha del estadio Akron; todo indicaba que el duelo entre los tapatíos y los regiomontanos se cancelaría, pero a partir de las 19:40 horas, cuando la lluvia había cedido, comenzó a ser drena-da el agua y en cuestión de minutos el césped estaba completa-mente secó, listo para que los futbolistas jugaran.

La escena era algo novedoso en el futbol mexicano, donde las canchas tienen una antigüedad de más de 50 años y carecen de la tecnología para enfrentar este tipo de escenarios. No obstante, la hazaña en el campo de Guadalajara no es coincidencia, pues al ser un de los recintos para el Mundial 2026 debió cumplir con los estrictos requisitos de FIFA, entre ellos renovar su cancha con la tecnología más avanzada.