Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 6

A la fotógrafa Tina Modotti la define ser artista y su entrega a esta disciplina “con corazón y alma”; transgresora absoluta que se vio fascinada por la Ciudad de México, urbe a la que más odio y amó en su vida, apuntó el ilustrador español Ángel de la Calle, autor del libro Tina Modotti: Una mujer del siglo XXI.

El autor de cómic, que está en nuestro país para presentar hoy la edición del Fondo de Cultura Económica (FCE) , relató a La Jornada su admiración por la creadora y militante italiana, a quien marcaron Madrid y la Ciudad de México.

El texto sobre Modotti (Údine, 1896-CDMX, 1942), publicado originalmente en los primeros años del siglo XX, ha sido traducido a unas ocho lenguas; en esta edición se incluyen por primera vez dos páginas.

El volumen será comentado hoy a las 15:45 horas en el primer Festival Internacional del Libro de Aventuras, en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), y el siguiente sábado, a las 17 horas, en la librería Tina Modotti (República de Argentina número 28, Centro Histórico). El domingo a las 15:30, en el mismo festival, Ángel de la Calle conversará con Élmer Mendoza y Cristian Valencia en la mesa ¿Cuál es el siguiente viaje de la literatura de aventuras?

De la Calle contó que se dio a la tarea de buscar el espíritu de Tina Modotti en las urbes en que estuvo, como Berlín, Madrid, Gijón, Los Ángeles y la Ciudad de México.

La faceta artística de Modotti estuvo vinculada con la capital mexicana, y la parte política, con Madrid durante la guerra civil, donde fue heroína y colaboró con otras mujeres al poner a salvo a los niños de los bombardeos de la aviación fascista.

El ilustrador destacó que Modotti siempre estuvo invadida por la Ciudad de México, a la que no quiso volver pero donde vivió sus últimos años, y con la que de alguna forma se reconcilió.