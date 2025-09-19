L

uis Cernuda rebaja implícitamente el valor del neopopularismo, midiéndolo con la universalidad de la poesía. En Estudios sobre poesía contemporánea (Madrid, 1957) habla de la manía folclorista de Antonio Machado, desconoce al hermano de éste, Manuel, resalta los defectos del gaditano Federico García Lorca, entre ellos lo que él denomina “costumbrismo trasnochado”.

Cernuda expresa: “La tendencia dramática de (García) Lorca tiene en este libro ocasión amplia de ejercitarse y ahí asoma uno de los defectos principales del Romancero gitano, que es lo teatral, así como su costumbrismo trasnochado. No cabe duda que García Lorca conocía la tierra, la gente, la sentía, hasta la presentía; lástima que ese conocimiento no lo acompañara alguna desconfianza ante ciertos gustos, preferencias del carácter nacional.

“Es verdad que los defectos de García Lorca son los mismos de su tierra, acaso le era doblemente difícil prevenirse contra ello. Al decir esto sé que voy en contra de la opinión general que llama virtud en García Lorca lo que se llama defecto: la experiencia ha enseñado cómo se forma dicha opinión general, en qué consiste, no queda por ella ningún respeto.”

Se enfrentan aquí la universalidad de Luis Cernuda frente a la poesía popular de García Lorca.

Luis Cernuda, poeta universal, es a la vez el poeta de la marginalidad; es quizás allí, en los márgenes, desde éstos mismos de donde puede surgir la verdadera poesía. Marginalidad no sólo por su condición homosexual o, por el posterior exilio, sino por la propia esencia poética, que sentimos en su poesía: que ahonda el grito, el desamparo originario que a todos nos habita.