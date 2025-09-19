▲ El mural de José Chávez Morado se encuentra en el vestíbulo del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Aquí, detalle de la pieza. Foto Jair Cabrera Torres

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 5

“Septiembre es un mes de malos augurios, por eso prefiero que pase rápido”, dijo Lucía Garrido, mientras esperaba en el vestíbulo del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Reconoció que tiene pánico a los temblores: evita mirarlos hasta en pintura, porque “pensar demasiado en ellos es atraerlos”.

Delante suyo se alza imponente el mural Homenaje al rescate, de 20 por 30 metros, realizado entre 1988 y 1989 por José Chávez Morado (1909-2002). La pieza domina el espacio y rinde homenaje a la solidaridad civil tras el terremoto del 19 de septiembre de 1985.

Sus incisiones en bajo relieve evocan cicatrices sobre la piedra e integran escenas de devastación: brigadistas retiran escombros, médicos atienden heridos, se instalan campamentos de damnificados y multitudes levantan pancartas que reclaman vivienda, salud, cultura y educación.

Entre la tragedia y la reconstrucción, la intervención impone su relato a quienes recorren el hospital y sus alrededores, incluso cuando algunos la confunden con decoración.

En entrevista con La Jornada, la historiadora del arte Dina Comisarenco explicó que el regreso de Chávez Morado al Centro Médico, donde 30 años atrás había exaltado los avances de la medicina, tuvo profundas implicaciones simbólicas y personales.

“En su primera creación celebraba el progreso científico; en Homenaje al rescate reconoció los límites humanos y la vulnerabilidad, así como la capacidad de resiliencia y de solidaridad. La composición funciona como puente entre la esperanza del progreso y la realidad del sufrimiento.

“Ese contraste se refleja en la estructura tripartita: a la derecha, el instante del desastre; en el centro, el dolor y el rescate, y a la izquierda, la reconstrucción.

“Las tres secciones funcionan como capas temporales del trauma. Primero, el impacto y la confusión; luego, la herida y la pérdida; finalmente, las secuelas y la reconstrucción. El espectador recorre una cronología emocional que genera empatía y conciencia sobre la memoria colectiva.”

La manera en que se trabajó la superficie refuerza esa intención. Aunque se trata de un mural, su apariencia recuerda a una xilografía monumental: incisiones profundas en el mármol sugieren la huella indeleble del trauma.

“Es como si quisiera grabar en la materia misma la imposibilidad de olvidar. El sismo y el surgimiento de la sociedad civil quedaron inscritos para siempre en la memoria social. La obra recuerda que el pasado es irreversible y que tenemos la capacidad de reconstruirnos”, añadió Comisarenco.

En el centro, dos manos gigantes sostienen el águila y el nopal, símbolos fundacionales de México. Representan “la fuerza de la solidaridad ciudadana y la posibilidad de refundar la sociedad civil tras la catástrofe. Es la metáfora de un país que se sostuvo a sí mismo gracias al apoyo mutuo”.