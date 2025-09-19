▲ En el sentido horario, La historia jamás contada, de Ariosto Otero; luego, Tlatelolco 1985, de Nicandro Puente, y Homenaje al rescate, de José Chávez Morado, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Foto Cristina Rodríguez y Jair Cabrera Torres

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 2

A las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985, la normalidad se quebró en un instante. El suelo de la Ciudad de México se agitó con una furia de magnitud 8.1 que arrasó con la rutina: un minuto y medio bastó para desmoronar edificios, arrancar miles de vidas y llenar el aire de polvo, humo y gritos.

El estruendo del concreto desplomado dio paso a un silencio atónito, apenas interrumpido por sirenas y voces que pedían auxilio. En los días posteriores, brigadistas y cronistas documentaron la magnitud de la tragedia y el dolor que dejó.

Ese impulso es lo que la historiadora del arte Dina Comisarenco identifica como el inicio de un “trauma cultural”: un golpe colectivo que altera identidades y obliga a relaborar la memoria, reflejándose en símbolos, relatos y expresiones visibles en el espacio público.

“Más allá de los escombros, permanece el testimonio de una ciudad que, entre ruinas, encontró en la solidaridad y en la creación artística un medio para levantarse”, explicó Comisarenco en entrevista.

Este viernes se cumplen 40 años de aquel amanecer que marcó a generaciones. El sismo no sólo derrumbó edificios: resquebrajó la confianza en el gobierno y despertó a la sociedad civil.

“El arte, en ese contexto, se volvió un espacio donde la comunidad podía elaborar colectivamente su trauma. De ahí surgieron espacios como la galería Frida Kahlo de la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre, o la galería Benita Galeana, en el Sindicato de Costureras, donde se reunieron performances, asambleas y colectivos feministas. La expresión creativa no era un lujo, sino un lenguaje compartido para procesar la devastación”, puntualizó la especialista.

Pocos artistas representaron de forma explícita la tragedia. La herida era demasiado profunda y el riesgo de caer en el sensacionalismo estaba presente. Por eso cobran relevancia los murales que sí lo hicieron.

Obras como La historia jamás contada, de Ariosto Otero; Homenaje al rescate, de José Chávez Morado; Tlatelolco 1985: Sismo y resurrección, de Nicandro Puente, y Tlatelolco, lugar del sacrificio (1989), de Arnold Belkin, dieron forma al dolor y lo fijaron en la memoria colectiva.