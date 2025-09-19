Gustavo Castillo

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 33

Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, vinculó a proceso al cabecilla del grupo delictivo La Chokiza, Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, y Luis Alberto Cadena Roquedos, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés.

Respecto a su relación con Gilmare Mendoza, en su cuenta oficial de la red social X la ex alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas señaló: “Conocí al El Choko el 1 de marzo en un concierto de Eme MalaFe, 2 meses después comenzó el coqueteo”, y destacó que a mediados de agosto ya no era su pareja.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) obtuvo la decisión judicial de imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que ambos imputados permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, en el estado de México.