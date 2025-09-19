Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 33
Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, vinculó a proceso al cabecilla del grupo delictivo La Chokiza, Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, y Luis Alberto Cadena Roquedos, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés.
Respecto a su relación con Gilmare Mendoza, en su cuenta oficial de la red social X la ex alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas señaló: “Conocí al El Choko el 1 de marzo en un concierto de Eme MalaFe, 2 meses después comenzó el coqueteo”, y destacó que a mediados de agosto ya no era su pareja.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) obtuvo la decisión judicial de imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que ambos imputados permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, en el estado de México.
La carpeta de investigación se inició con base en una denuncia anónima que refiere la existencia de un grupo dedicado a cometer delitos de secuestro, extorsión y venta de drogas en grandes cantidades, principalmente en Ecatepec, utilizando armas de fuego para cometer estos ilícitos, indicó la Fiscalía General de la República (FGR).
Trabajos del gabinete de seguridad del gobierno federal, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, efectivos de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de la Guardia Nacional, así como personal de la FGR y autoridades del estado de México, llevaron a cabo la detención de esas personas y ahora serán sujetos a proceso penal, señaló la fiscalía.