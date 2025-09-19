▲ Trabajadores adscritos al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México en las 16 alcaldías se manifestaron frente a la Secretaría de Administración y Finanzas bloqueando el tránsito en avenida Niños Héroes. Foto La Jornada

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 33

Ayer por la mañana, durante cuatro horas, alrededor de 5 mil trabajadores adscritos al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México en las 16 alcaldías se manifestaron frente a la Secretaría de Administración y Finanzas bloqueando el tránsito sobre avenida Niños Héroes, desde la calle Doctor Lavista hasta avenida Doctor Río de la Loza para exigir que la elección del próximo dirigente del gremio se realice mediante voto libre y directo de las bases.

Mauricio Montiel Quiñones, trabajador y miembro activo de la sección 21, acusó que “de manera apócrifa se atrevieron a modificar el estatuto con fechas de enero, marzo y mayo, siendo simuladas todas ellas, pues no hubo congreso para su modificación”, es decir, no se respetó el procedimiento que marca el reglamento interno.

Francisco Rivera, empleado de limpia en la alcaldía Benito Juárez, explicó que el actual dirigente pretende imponer a un representante “que no conocemos”, por lo que piden que se permita a los 90 mil trabajadores de las 40 secciones emitir su voto. “Queremos un dirigente que trabaje para los trabajadores y no para el gobierno”, subrayó.