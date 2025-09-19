Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 32

El Congreso de la Ciudad de México reconoció la valentía de la abuelita Alicia Matías Teodoro, quien tras proteger a su nieta Jazlyn, falleció por las quemaduras que le dejó la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.

Ayer, de nueva cuenta el pleno del Poder Legislativo rindió un minuto de silencio por las personas que perdieron la vida en el siniestro.

“Pedir este minuto de silencio por los fallecidos por esta explosión, y en especial para la abuelita Alicia Matías Tenorio, quien salvó a su nieta; a la señora que fue una heroína para esta ciudad, y salvar a una niña en ese momento tan trágico y lamentable que vivimos”, dijo la diputada América Rangel.

Por otra parte, la fundación Michou y Mau informó que la pequeña Jazlyn, quien sufrió quemaduras en 25 por ciento de su cuerpo, ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica estable.

La pequeña, que es atendida en un hospital en Galveston, Texas, se encuentra acompañada de su madre, la señora Jazmín.

Proponen instaurar el día de la bombera y el bombero

Durante la sesión ordinaria, Morena presentó una iniciativa para declarar el 25 de enero como el día de la bombera y el bombero de la Ciudad de México.