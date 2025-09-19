Rindieron un minuto de silencio por todos los que perdieron la vida // Retiran catéter a Jazlyn
Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 32
El Congreso de la Ciudad de México reconoció la valentía de la abuelita Alicia Matías Teodoro, quien tras proteger a su nieta Jazlyn, falleció por las quemaduras que le dejó la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
Ayer, de nueva cuenta el pleno del Poder Legislativo rindió un minuto de silencio por las personas que perdieron la vida en el siniestro.
“Pedir este minuto de silencio por los fallecidos por esta explosión, y en especial para la abuelita Alicia Matías Tenorio, quien salvó a su nieta; a la señora que fue una heroína para esta ciudad, y salvar a una niña en ese momento tan trágico y lamentable que vivimos”, dijo la diputada América Rangel.
Por otra parte, la fundación Michou y Mau informó que la pequeña Jazlyn, quien sufrió quemaduras en 25 por ciento de su cuerpo, ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica estable.
La pequeña, que es atendida en un hospital en Galveston, Texas, se encuentra acompañada de su madre, la señora Jazmín.
Proponen instaurar el día de la bombera y el bombero
Durante la sesión ordinaria, Morena presentó una iniciativa para declarar el 25 de enero como el día de la bombera y el bombero de la Ciudad de México.
Según la coordinadora de la bancada, Xóchitl Bravo, los bomberos atienden entre 170 y 200 emergencias diarias, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, explicó que esta iniciativa trata de reivindicar su historia y labor, pues fue un 25 de enero de 1856 cuando fue instituida la organización por el presidente interino Ignacio Comonfort.
La bombera Elina Medina manifestó sentirse orgullosa de pertenecer a la institución, en la que se ha demostrado que no hay límites, y destacó que la mayor recompensa es el agradecimiento de la ciudadanía cuando termina su servicio.
La diputada Xóchitl Bravo hizo un llamado al resto de las fuerzas políticas para dictaminar la iniciativa lo más pronto posible.