La jefa de Gobierno, Clara Brugada, propuso a la Secretaría de Educación Pública (SEP) incorporar la gestión integral de riesgos en la formación de los alumnos de educación básica, desde primaria hasta preparatoria, para que se conviertan en ciudadanos preparados ante cualquier emergencia o evento extremo.

La mandataria encabezó ayer por la mañana una clase masiva de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar en la explanada del Monumento a la Revolución, con la participación de 2 mil 500 personas, como parte de los actos conmemorativos por el 40 aniversario de los sismos de 1985.

Con el apoyo de más de 200 instructores y 500 maniquíes, los asistentes aprendieron a ejecutar las técnicas básicas para actuar cuando alguien enfrenta una obstrucción respiratoria o paro cardiaco.

Brugada señaló que la propuesta de capacitar a los niños y adolescentes en cómo enfrentar un riesgo representa un cambio de paradigma reactivo hacia uno preventivo, privilegiando siempre la prevención por sobre la atención a las emergencias, y es un paso más para garantizar que la cultura de la autoprotección sea una realidad.