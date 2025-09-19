Emite la FGJ fotoboletines de no identificadas
Entre las 25 personas hospitalizadas hay dos adolescentes y tres bebés // Silza cuenta con tres pólizas: AMIS
Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 32
Hasta el momento suman 22 los muertos por la explosión de una pipa de gas LP de la empresa Silza en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, ocurrida el 10 de septiembre pasado.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud local, 25 personas continúan hospitalizadas y 37 fueron dadas de alta. Entre los hospitalizados se encuentran dos adolescentes y tres bebés.
A la lista de personas fallecidas se sumaron Norma Chávez Ortega, de 50 años, y Abril Díaz Castañeda, de 34 años.
Por separado, la Transportadora Silza, empresa propietaria de la pipa que explotó en el puente de La Concordia, informó que cubrió los gastos funerarios del operador del transporte siniestrado, Fernando Soto Munguía, y pondrá a disposición de sus familiares asesoría legal para garantizar el pago de las indemnizaciones correspondientes.
La firma, que forma parte del grupo gasero Tomza, indicó que también se encuentra reforzando sus protocolos de seguridad y las medidas de capacitación y prevención para evitar que se repitan hechos como el ocurrido la semana pasada en la alcaldía Iztapalapa.
Por otra parte, Norma Alicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), confirmó que Transportadora Silza tiene vigentes tres pólizas con tres aseguradoras diferentes, las cuales la apoyarán para resarcir.
Explicó que las pólizas vigentes son la del propio vehículo, la de transporte de material peligroso y la de responsabilidad civil. Las compañías contratadas por la empresa son Chubb, Quálitas y Axa, de acuerdo con otras fuentes consultadas que pidieron no ser citadas.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia compartió dos fotoboletines de las personas que están en calidad de desconocidas, con el propósito de que sean reclamadas por sus familiares. Se trata de una mujer de entre 15 y 25 años, identificada como Giovanna, quien está internada en el Hospital Magdalena de las Salinas, y un hombre fallecido, de entre 26 a 35 años, de tez morena, cuyo probable nombre es Aarón Gustavo Hernández.