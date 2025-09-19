Rocío González Alvarado, Nayelli Ramírez Bautista, Alejandro Alegría y Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 32

Hasta el momento suman 22 los muertos por la explosión de una pipa de gas LP de la empresa Silza en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, ocurrida el 10 de septiembre pasado.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud local, 25 personas continúan hospitalizadas y 37 fueron dadas de alta. Entre los hospitalizados se encuentran dos adolescentes y tres bebés.

A la lista de personas fallecidas se sumaron Norma Chávez Ortega, de 50 años, y Abril Díaz Castañeda, de 34 años.

Por separado, la Transportadora Silza, empresa propietaria de la pipa que explotó en el puente de La Concordia, informó que cubrió los gastos funerarios del operador del transporte siniestrado, Fernando Soto Munguía, y pondrá a disposición de sus familiares asesoría legal para garantizar el pago de las indemnizaciones correspondientes.

La firma, que forma parte del grupo gasero Tomza, indicó que también se encuentra reforzando sus protocolos de seguridad y las medidas de capacitación y prevención para evitar que se repitan hechos como el ocurrido la semana pasada en la alcaldía Iztapalapa.