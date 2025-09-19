▲ En el edificio ubicado en la esquina de Zapata y Petén se extrajeron dos cuerpos sin vida, mientras el de calle La Morena 312, colonia Del Valle Norte, en la alcaldía Benito Juárez, fue derribado por los daños estructurales causados por el sismo de 2017. Tras ocho años, fue reconstruido casi por completo, aunque no ha podido ser ocupado. Foto Roberto García Ortiz y La Jornada

Ángel Bolaños Sánchez, Josefina Quintero Morales y Nayeli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 29

La familia de Mónica Ramón es una de las mil 874 damnificadas por el sismo de 2017 que aún no recuperan sus hogares, según cifras del gobierno capitalino, tras ser desplazadas de forma abrupta y repentina de sus hogares por los daños en sus viviendas.

Como muchas otras familias han resistido trámites, gestiones, reuniones y hasta juicios, reubicados con familiares, en arrendamientos o de plano con créditos hipotecarios adquiridos para otra vivienda.

Ese año sus hijos vivían su adolescencia con arraigo en la colonia Paseos de Taxqueña, en Coyoacán, cuando el sismo del 19 de septiembre los obligó a abandonar su hogar en Paseo de los Pirules 100.

Transcurridos ocho años están por salir de la universidad, residen en Benito Juárez y esperan por fin regresar el próximo año a su anterior domicilio al haber iniciado la reconstrucción del edificio hace unos meses tras sortear diversas dificultades. La cimentación está por concluir y la empresa prevé entregar los departamentos en noviembre de 2026, aunque cuatro de los vecinos de Mónica fallecieron en esta espera.

En Paseo de Pirules 100 hubo cambios de constructoras y enfrentaron amparos de vecinos, incitados por el actual diputado local del PAN, Ricardo Rubio, para impedir que el edificio se rehiciera con redensificación para financiar la obra en apoyo a los damnificados.

Otro caso es la familia de Guillermo, una de 36 del edificio La Morena 312, en la Del Valle Norte, Benito Juárez, quienes enfrentaron una demanda de la primera constructora, DITEC, que exigía el pago de 30 millones de pesos, no a la Comisión para la Reconstrucción que la contrató, sino a los damnificados. Esto paró el proyecto que se pudo reanudar con otra empresa hasta ganar el juicio en primera instancia.

Ahora, a afrontar gastos

En entrevista frente al edificio, prácticamente concluido con redensificación de seis a 12 pisos, dijo que en algún momento dio por perdido su patrimonio. Ahora le preocupa que no se ha logrado constituir el régimen de propiedad en condominio y cómo financiar las adecuaciones que tendrá que hacer al recibirlo en obra gris, que estima en unos 600 mil pesos. También aquí hay personas que han fallecido, entre ellas su padre y una hermana, así como otra vecina de quien no se ha logrado ubicar algún un familiar.

También en Benito Juárez, el edificio de Doctor José María Vértiz 1233, colonia Letrán Valle, debió ser demolido y las 14 familias vieron posponer su reconstrucción hasta enero de este año, con redensificación de diez a 12 pisos, por trámites burocráticos, proyectos de construcción y cambios de administración, señaló Héctor de la Cueva, quien forma parte además del Movimiento de Familias Damnificadas 19/S. En los dos pisos adicionales se construirán cuatro departamentos más que serán vendidos para recuperar costos.

Aquí también la historia se repite, las casi 30 personas que habitaban el inmueble tuvieron que rentar, viven con familiares y algunos murieron. No son casos aislados, agregó, más de 3 mil 500 familias que conforman el movimiento en alcaldías como Tláhuac, Gustavo A. Madero, Coyoacán e Iztapalapa esperan aun la entrega de sus viviendas.

El caso de Fernando Morales es diferente porque luego de que le retiraran los apoyos de renta y se demorara la rehabilitación integral de su vivienda, el padre de familia en compañía de su esposa y dos hijas regresó a la unidad Cananea, en Iztapalapa. Habitan el predio expuestos a que en caso de siniestro enfrenten un peligro de colapso por los daños que presenta su vivienda, que está muy cerca de una falla geológica.

Morales rechazó que sólo se arreglaran los daños visibles de la casa, porque en el suelo hay una grieta. Pedía que se hiciera un estudio integral para realizar la rehabilitación, pero a pesar de que en la pasada administración acordaron lo harían, las actuales autoridades de vivienda no tienen su registró como damnificado.