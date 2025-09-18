L

a historia de México ha sido construida con la participación de miles de personas, hombres y mujeres, de todos los grupos sociales. No ha sido obra de los grandes personajes ni tampoco solamente de lo que han hecho los grupos más comprometidos. Esas transformaciones de nuestra historia han sido posibles porque contribuyeron a ellas muchísimas personas, realizando múltiples tareas, desde distintas áreas, encaminadas todas a un mismo objetivo: mejorar sus condiciones de vida, construir una sociedad más justa, con mayores libertades y derechos para todas y todos.

Esto pasó en la Independencia. La injusticia, la opresión, la explotación y el racismo de una sociedad colonial que llevaba casi tres siglos provocó un estallido social. Al llamado de Hidalgo se sumaron miles de indígenas, mulatos, mestizos y algunos criollos que en seis meses hirieron de muerte al régimen colonial. Esa primera insurgencia sembró la semilla de la que nacería México como un país libre, independiente y soberano.

Sin embargo, ese estallido social no hubiera sido posible sin las propuestas y las acciones previas de gente como Francisco Primo de Verdad y Francisco Azcárate, miembros del ayuntamiento de la Ciudad de México. Estos dos criollos, en 1808, ante la invasión de los ejércitos franceses de Napoleón Bonaparte que depusieron al monarca español e impusieron en el gobierno hispano a José Bonaparte, propusieron llenar el vacío constitucional convocando a una junta de representantes de las ciudades, villas, autoridades, corporaciones eclesiásticas y seculares, representantes indígenas y gremios, para formar un gobierno provisional que mantuviera el orden constitucional hasta que se restableciera la monarquía española.

Esa propuesta fue suprimida por un golpe militar de la élite criolla. Primo de Verdad fue encarcelado y murió ese año en prisión. No obstante, el descontento prevalecía en muchos sectores de la sociedad novohispana. Uno de ellos era el de la élite ilustrada criolla. Las ideas de la Ilustración francesa en contra del sistema absolutista habían permeado a ese sector. Proponían los principios de igualdad, libertad y fraternidad y gobiernos representativos. Esas ideas llegaron a la Nueva España y circularon en amplios círculos a pesar de la prohibición y vigilancia que ejercía la Iglesia católica, a través de la Inquisición.

Varios de los principales dirigentes de la primera insurgencia, como Hidalgo, Allende, Aldama, y gente que les ayudó, como Josefa Ortiz, formaron parte de grupos clandestinos que se reunían en secreto para conspirar por la independencia y discutir los principios políticos y la estrategia que debía seguirse.

Entre los grupos descontentos en favor de la independencia había criollos de los estratos altos y medios. Eran comerciantes, mineros, hacendados, seguidos por mestizos de múltiples profesiones: artesanos, abogados, médicos, clérigos, y fueron seguidos. De ahí surgieron varias conspiraciones, como la de Valladolid y la de Querétaro, esta última la más famosa, que detonó el movimiento independentista encabezado por Hidalgo.