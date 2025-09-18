Política
Periódico La Jornada
Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 14

La embajada de Estados Unidos en México alertó que en TikTok circulan videos “falsos” con los que se pretende engañar a migrantes para cruzar la frontera. Afirmó que se habla de una supuesta autorización de la Casa Blanca para que, a partir del 1º de octubre, se otorguen permisos de trabajo por cinco años. Otro, firmado por Los Trejo de Nuevo Laredo, que promocionan una “nueva ruta” migratoria de Tehuacán, Puebla, a Los Ángeles, California. Subrayó que las políticas migratorias de Donald Trump no han cambiado y la frontera está cerrada. “¡Aguas con las mentiras que se aprovechan de migrantes!”, indicó.

