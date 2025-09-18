Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 14
La embajada de Estados Unidos en México alertó que en TikTok circulan videos “falsos” con los que se pretende engañar a migrantes para cruzar la frontera. Afirmó que se habla de una supuesta autorización de la Casa Blanca para que, a partir del 1º de octubre, se otorguen permisos de trabajo por cinco años. Otro, firmado por Los Trejo de Nuevo Laredo, que promocionan una “nueva ruta” migratoria de Tehuacán, Puebla, a Los Ángeles, California. Subrayó que las políticas migratorias de Donald Trump no han cambiado y la frontera está cerrada. “¡Aguas con las mentiras que se aprovechan de migrantes!”, indicó.