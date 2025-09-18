Lilian Hernández y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 14

Al convertirse en la segunda mujer que presidirá El Colegio de México (Colmex), fundado desde 1940, Ana Covarrubias Velasco impulsará la red de investigación interdisciplinaria entre sus ocho centros de estudios para que esta institución se convierta en un referente dentro y fuera del país, no sólo para académicos especializados, sino para todo aquel interesado en las investigaciones que realizan tanto docentes como estudiantes.

La doctora en relaciones internacionales por la Universidad de Oxford, quien pertenece al Colmex desde hace 30 años, expuso que para que esta red interdisciplinaria funcione se convocará a académicos de distintos centros para que trabajen el mismo tema y entonces tengan la posibilidad de consolidar el entretejido “que potencie las investigaciones que estamos haciendo en el colegio, que nos podamos coordinar y puedan ser estudios más amplios y de vanguardia”.

Resaltó la importancia de este tipo de redes ante la reconfiguración del sistema internacional, ya que no se tiene la certeza, como antes, de la fuerza del G-20, pues están tratando de solucionar el conflicto en Ucrania “y no pueden”; así como tampoco logran resolver el problema de la franja de Gaza, además de la incertidumbre de la relación de México con Estados Unidos, ya que desde la llegada del presidente Donald Trump, “no sabemos a qué transitamos”.

Frente a ello, consideró que el colegio que presidirá desde este lunes y hasta 2030, tiene una posición única para contribuir a entender estas tendencias.