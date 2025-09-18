Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 14

De las más de 7 mil muestras analizadas desde noviembre pasado por el Centro Nacional de Referencia en Parasitología y Tecnología Analítica (Cenapa) por posible gusano barrenador en el ganado, 90 por ciento fueron confirmadas como positivos.

Natividad Montenegro Cristino, jefa de Departamento de la Coordinación de Servicio Parasitológico del Cenapa, indicó que todos esos casos se encuentran en la región sur-sureste del país, al ser Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los estados afectados por la plaga.

Durante un recorrido por el centro especializado en el diagnóstico de enfermedades animales, ubicados en Jiutepec, Morelos, la bióloga precisó que mayo, junio y julio fueron los meses con los picos más altos de detección de infestaciones, época en que se examinaban hasta mil muestras por semana.

Actualmente, precisó, el centro recibe entre 350 y 420 muestras por semana para diagnóstico, pero esta reducción se debe a que otras organizaciones, como la Comisión México-Estados Unidos para la Previsión de la Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades Exóticas de los Animales, estudian más casos.