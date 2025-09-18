Casos analizados en el Cenapa desde noviembre
Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 14
De las más de 7 mil muestras analizadas desde noviembre pasado por el Centro Nacional de Referencia en Parasitología y Tecnología Analítica (Cenapa) por posible gusano barrenador en el ganado, 90 por ciento fueron confirmadas como positivos.
Natividad Montenegro Cristino, jefa de Departamento de la Coordinación de Servicio Parasitológico del Cenapa, indicó que todos esos casos se encuentran en la región sur-sureste del país, al ser Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los estados afectados por la plaga.
Durante un recorrido por el centro especializado en el diagnóstico de enfermedades animales, ubicados en Jiutepec, Morelos, la bióloga precisó que mayo, junio y julio fueron los meses con los picos más altos de detección de infestaciones, época en que se examinaban hasta mil muestras por semana.
Actualmente, precisó, el centro recibe entre 350 y 420 muestras por semana para diagnóstico, pero esta reducción se debe a que otras organizaciones, como la Comisión México-Estados Unidos para la Previsión de la Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades Exóticas de los Animales, estudian más casos.
Como medida de prevención, Montenegro aseguró que también reciben muestras de las regiones del centro y norte del país, especialmente de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Durango y Coahuila, estados considerados exportadores de ganado bovino en pie.
Puntualizó que estas regiones están declaradas libres de gusano barrenador, al igual que el estado de Morelos, sede del Cenapa, considerado sin casos.
Destacó que esta crisis sanitaria ha sido un reto para el centro porque el equipo de diagnóstico para gusano barrenador está compuesto por ocho especialistas y trabajan 24 horas por siete días a la semana para la recepción, análisis y confirmación de cada caso.
En algunas ocasiones, subrayó, su personal sale a campo para la recolección de muestras. Ante estas ausencias, detalló, se refuerzan de manera organizada los trabajos en los laboratorios para evitar todo tipo de retraso.