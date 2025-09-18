Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 13

Al iniciarse en el Senado el análisis del primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de política interior, Morena resaltó que hay gobernabilidad y estabilidad económica en el país, mientras la oposición insistió en descalificar todo logro.

El PRI señaló el informe como “un cuento de hadas o de ciencia ficción” y el PAN aseguró que lo que se presume como cercanía con el pueblo y democracia participativa es concentración del poder.

El morenista Manuel Huerta les respondió: “todavía no aprenden a ser oposición” y no quieren ver que en su primer año de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó un cambio de régimen “que devuelve el poder a quienes históricamente se lo arrebataron”.

El pueblo, recalcó, “no sólo observa, sino que decide frente a quienes buscan regresar a la corrupción y los privilegios, que es el único programa que defiende la reacción, el Prian”.

Igualmente, su compañera Margarita Valdez resaltó que la Presidenta de la República ha hecho en un año lo que los gobiernos priístas nunca pudieron hacer ni en 20 ni en 30 años, en respuesta a la senadora del tricolor Cristina Ruiz Sandoval, que en su intervención aseguró que “ese cuento llamado informe presume de estabilidad, paz y justicia, pero esconde la realidad”.