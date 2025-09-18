Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Morena en el Senado analiza la realización de un parlamento abierto para discutir la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de amparo, mientras PRI y PAN se manifestaron en contra de la reforma que, a su juicio, priva a los ciudadanos de su derecho a defenderse de actos ilegales de la autoridad.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, señaló que en los próximos días propondrá a las comisiones de Estudios Legislativos y Hacienda definir un método y una dinámica de reflexión, análisis y discusión del documento, el cual plantea cambios tanto a la Ley de Amparo como al Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Apuntó que este es un tema de la mayor relevancia, que tiene que analizarse en sus méritos y debe haber tiempo y un método para escuchar inquietudes e incluso exponer los pros y los contras. Descartó así que la iniciativa se vaya a desahogar en fast track.

Por su lado, Ricardo Anaya, coordinador de los senadores panistas, consideró que la reforma acaba con la posibilidad de que el ciudadano se defienda y fortalece aún más al gobierno. Entre los aspectos negativos, enumeró que se eliminan los efectos generales del amparo, pues si un juez determina que una ley o un artículo de una norma es inconstitucional, esto sólo va a proteger al que promovió el juicio.