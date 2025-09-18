Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 12

Las presiones contra la reforma a la Ley Aduanera –que endurece el combate al tráfico ilegal de combustibles y mercancías– y por el aumento al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) en bebidas azucaradas se acentuaron este miércoles con el cabildeo de directivos de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem) y de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb).

El presidente de la Caaarem, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, conocido como Iñaki, se coló a la reunión privada de la junta directiva de la Comisión de Hacienda, que aprobó el proyecto de calendario de análisis del paquete de ingresos y las reformas a la Ley Aduanera.

El agente aduanal –ex titular de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo– fue llevado a la reunión por el poblano José López Ruiz (PT), quien argumentó que Zaragoza le pidió un parlamento abierto para discutir la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se votará en 12 días.

Colado en reunión privada

No obstante, a Zaragoza se le hizo ver que se trataba de una reunión privada, sólo de diputados, y fue invitado a salir del salón B del edificio G, pero, al concluir, se acercó al presidente de la comisión, Carol Antonio Altamirano (Morena), a quien tomó del brazo y, mientras extendía su teléfono móvil, le pidió emitir “un mensaje” a los agentes aduanales.