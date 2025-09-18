Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 12

Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados dividieron opiniones sobre el desempeño económico de la actual administración y las cifras de reducción de la pobreza en el país, pues mientras Morena y sus aliados las ensalzaron y resaltaron como pruebas del éxito de los programas sociales, la oposición advirtió que son engañosas, pues continúan las carencias por falta de acceso a la salud y la seguridad social.

Como parte del análisis del Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en materia de política social, Kenia Gisell Muñiz (Morena) destacó que durante el primer año del actual sexenio se destinaron 850 mil millones de pesos a los diversos programas sociales, los cuales beneficiaron a 32 millones de familias.

Recursos récord al gasto social

El petista Adrián González Naveda destacó que esa cantidad de recursos es muy superior a los 120 mil millones que se dedicaron en promedio durante el sexenio de Felipe Calderón, o los 150 mil de Enrique Peña Nieto, y saludó que 13.4 millones de personas hayan salido de la pobreza desde 2018 a la fecha y otros 2.1 millones superaran la línea de la pobreza extrema.