“AMLO es y será el más amado, pese a campañas”
Zedillo, el padre del Fobaproa, con qué cara habla de democracia, cuestiona
Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 12
La presidenta Claudia Shein-baum cuestionó la pretensión del empresario Ricardo Salinas Pliego de postularse como candidato a la Presidencia, “por no pagar impuestos. Todos tienen derecho de postularse a la Presidencia ¿no? Somos un país libre, pero ¿qué piensa un mexicano o una mexicana de un empresario que se quiere postular a la Presidencia porque no quiere pagar impuestos?”
En este contexto, consideró que el respaldo popular al movimiento de transformación es muy grande porque se reconocen los resultados, como el hecho de haber logrado que 13.5 millones de mexicanos salieran de la pobreza.
Consideró que los ex mandatarios le tienen mucho coraje al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y ese rencor “viene, en el fondo, del amor que le tiene el pueblo a López Obrador, porque eso no va a cambiar; por más campañas que siguen haciendo, él es un hombre íntegro que transformó al país. Todo lo que se hizo en seis años, eso no va a cambiar en la historia de la gente”.
Sheinbaum descalificó al ex presidente Ernesto Zedillo, quien reapareció en medios de comunicación para confirmar su visión de que la democracia en México ha muerto. “Cómo puede hablar de democracia alguien que pactó con Estados Unidos para acordar la llegada a la Presidencia del PAN, señaló.
“¿Cómo puede hablar de democracia cuando rescató de manera muy corrupta con el Fobaproa a bancos, empresarios, sin que hubiera transparencia de ese proceso y, a los deudores los dejó en la calle? O cuando decidió acabar con la Corte de entonces y nombrar a los nuevos ministros, él; porque él mandó las ternas y el Senado las aprobó, pero a petición de él. O sea, imagínense la contradicción y la casi ironía de lo que está diciendo.”
Al referirse a las arengas que lanzó durante la ceremonia del Grito de Independencia aseveró que pretendió reivindicar el papel de la mujer en esa gesta histórica.