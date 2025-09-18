Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 12

La presidenta Claudia Shein-baum cuestionó la pretensión del empresario Ricardo Salinas Pliego de postularse como candidato a la Presidencia, “por no pagar impuestos. Todos tienen derecho de postularse a la Presidencia ¿no? Somos un país libre, pero ¿qué piensa un mexicano o una mexicana de un empresario que se quiere postular a la Presidencia porque no quiere pagar impuestos?”

En este contexto, consideró que el respaldo popular al movimiento de transformación es muy grande porque se reconocen los resultados, como el hecho de haber logrado que 13.5 millones de mexicanos salieran de la pobreza.

Consideró que los ex mandatarios le tienen mucho coraje al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y ese rencor “viene, en el fondo, del amor que le tiene el pueblo a López Obrador, porque eso no va a cambiar; por más campañas que siguen haciendo, él es un hombre íntegro que transformó al país. Todo lo que se hizo en seis años, eso no va a cambiar en la historia de la gente”.