Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 9
Organizaciones sindicales y centrales obreras presentarán propuestas a la Secretaría de Economía en el marco de las consultas públicas para la revisión del T-MEC, en particular sobre el funcionamiento del mecanismo de respuesta rápida y los desafíos del capítulo laboral.
De acuerdo con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), está en marcha una consulta entre los gremios y en próximos días los dirigentes sindicales de otras organizaciones del Congreso del Trabajo, la CROC, telefonistas y pilotos elaborarán un documento con los principales puntos en materia laboral, que deben incorporarse en la discusión del acuerdo comercial.
Fernando Salgado, secretario adjunto de la CTM, señaló que esperan definir esa agenda laboral en dos semanas para entregarla en octubre a la dependencia. Subrayó que el sector obrero insistirá en formalizar su integración en el cuarto de junto para colaborar activamente a través de un consejo laboral y exponer de primera mano los principales temas en la materia.