Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 9

Organizaciones sindicales y centrales obreras presentarán propuestas a la Secretaría de Economía en el marco de las consultas públicas para la revisión del T-MEC, en particular sobre el funcionamiento del mecanismo de respuesta rápida y los desafíos del capítulo laboral.

De acuerdo con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), está en marcha una consulta entre los gremios y en próximos días los dirigentes sindicales de otras organizaciones del Congreso del Trabajo, la CROC, telefonistas y pilotos elaborarán un documento con los principales puntos en materia laboral, que deben incorporarse en la discusión del acuerdo comercial.